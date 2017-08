Podcast Poder Público - Especial Autárquicas: A freguesia onde só votam 30 pessoas

Esta semana no Poder Público: Os dez concelhos que vão definir estas eleições e a freguesia com menos eleitores do país e onde estão inscritos 30 eleitores: Mosteiro, na Ilha das Flores.

Participação da presidente de Junta de Freguesia do Mosteiro (Lajes das Flores), Isabel Tenente.

O Poder Público está também disponível no iTunes.

