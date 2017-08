Sporting tenta quebrar ciclo negativo em Guimarães

O jogo de maior cartaz da 3.ª jornada da Liga 2017-18 implica uma deslocação do Sporting, uma das quatro equipas que repartem o comando da prova, a Guimarães (18h15, SportTV), palco no qual tem sentido dificuldades nos últimos anos. Depois de um período de retumbante sucesso no recinto do Vitória no arranque do século, os “leões” vão tentar quebrar um ciclo de três épocas sem ganhar em partidas do campeonato.

É uma missão espinhosa que tem lugar numa fase apertada do calendário, entre dois jogos decisivos para o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. Depois do empate em Alvalade, na terça-feira, na próxima semana o Sporting joga em Bucareste o seu destino na Champions, diante do FCSB. Mas Jorge Jesus lembra que é preciso dar um passo de cada vez.

“Se uma época ficasse decidida em dois jogos era fantástico. O que é que o Sporting ganha se vencer os dois jogos? Temos uma caminhada muito grande. Estes dois jogos não vão condicionar a época em nada”, frisou o treinador dos “leões”, sublinhando a vontade óbvia de vencer no Minho e na Roménia mas enquadrando essas metas no objectivo maior do clube: “O campeonato é o título que mais desejamos, nós e os adeptos. O foco número um é Guimarães”.

Na época passada, o Estádio D. Afonso Henriques foi o cenário de um dos deslizes mais improváveis da caminhada do Sporting. A ganharem por 0-3 ao 20 minutos do fim, os lisboetas acabaram por consentir o empate, elevando para três as épocas consecutivas sem ganhar no recinto (0-0 em 2015-16 e derrota por 3-0 em 2014-15).

De resto, nas dez últimas visitas a Guimarães em jogos da Liga, o Sporting somou três vitórias, duas derrotas e cinco empates, um saldo que contrasta abertamente com o ciclo de sete anos sempre a ganhar que conseguiu entre 1999 e 2006. Do lado do Vitória, que na temporada passada sofreu apenas quatro derrotas em casa na prova, a intenção é emendar a mão depois do desaire da 2.ª jornada no Estoril (3-0).

“Vamos cometer muito menos erros do que na Amoreira e fazer um bom jogo, focados num adversário muito forte e candidato ao título. Temos aspirações de fazer um bom jogo”, sublinhou Pedro Martins, treinador dos minhotos, pedindo paciência aos adeptos: “Tudo isto não se faz num dia. Muitos destes jogadores estavam na segunda Liga há poucos meses”.

Um deles é João Vigário, lateral esquerdo que deixou indicadores positivos neste arranque de época e que hoje não estará disponível, tal como o central Josué. Um duplo revés na defesa que Pedro Martins terá de superar (chamou Suéliton e o jovem Miguel Magalhães, de 18 anos), enquanto do lado contrário a ausência de William Carvalho continua a ser a mais notada. O Sporting informou ontem que o médio, que está perto de assinar pelo West Ham, sofre de uma mialgia na coxa direita, tendo Jorge Jesus incluído na convocatória o sérvio Petrovic.

A outra novidade é o regresso de Alan Ruiz, lesionado desde o final da época passada e encarado pelo técnico como um elemento importante na organização ofensiva do Sporting: “Aquela dupla que sei que rendeu golos, na segunda metade da época (Ruiz/Bas Dost), neste momento não a tenho. Ruiz fisicamente ainda não pode ser uma mais-valia. É andar à procura do melhor jogador para fazer dupla com Bas Dost”.

