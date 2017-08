Sporting construiu goleada em menos de 30 minutos

Uma primeira parte de luxo permitiu ao Sporting vencer com goleada na visita ao V. Guimarães (0-5). Bruno Fernandes e Bas Dost, com dois golos cada um, construíram o resultado para a equipa de Jorge Jesus. Nos instantes finais, Adrien Silva fechou as contas.

Dificilmente o jogo podia ter começado melhor para os “leões”, que inauguraram o marcador logo aos três minutos: Bruno Fernandes tirou Zungu do caminho e, de muito longe, desferiu um remate magistral ao ângulo da baliza. O guarda-redes Miguel Silva ficou sem reacção e não conseguiu evitar o primeiro golo do médio português com a camisola do Sporting.

O Sporting continuou a controlar a partida e a jogar num ritmo elevado. E o 0-2 surgiu aos 21’, por Bas Dost. Num livre no lado esquerdo, a castigar falta sobre Fábio Coentrão, Acuña bateu milimetricamente para o avançado holandês, que quase nem teve de saltar para fazer o cabeceamento.

Três minutos depois, Bas Dost “bisou”. Battaglia com um excelente passe lançou Fábio Coentrão pela esquerda, e o português ofereceu o golo ao holandês, que só teve de encostar.

Só perto do intervalo o V. Guimarães conseguiu incomodar Rui Patrício, mas o guarda-redes português esteve atento e evitou males maiores.

Na segunda parte o Sporting não cedeu à tentação de gerir a vantagem e continuou a marcar. Bruno Fernandes fez o segundo da conta pessoal aos 60’, em mais um tiro de longe, fora do alcance de Miguel Silva.

E, nos minutos finais, Adrien Silva fez o 0-5 após uma belíssima jogada dos “leões”. Tudo começou em Bruno Fernandes, que lançou Jonathan Silva. Este passou para Gelson Martins, que descobriu Adrien Silva na área. O capitão do Sporting combinou com Iuri Medeiros e depois atirou para o fundo da baliza vimaranense.

O Sporting somou a terceira vitória seguida no campeonato e continua sem sofrer golos. Os “leões” somam nove pontos, os mesmos do Rio Ave. FC Porto e Benfica podem alcançar as duas equipas. Para o V. Guimarães foi a segunda derrota no campeonato. A equipa de Pedro Martins já sofreu dez golos.

