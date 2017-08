Mourinho goleia e Marco Silva estreia-se a vencer

Segunda jornada da Premier League e segunda goleada do Manchester United: a equipa de José Mourinho repetiu frente ao Swansea o 4-0 que tinha obtido na ronda inaugural, frente ao West Ham.

Mkhitaryan não marcou, mas esteve em destaque. Assistiu o belga Lukaku aos 80’, no segundo golo do Manchester United, e repetiu o gesto dois minutos depois, desta vez para o francês Pogba. O central costa-marfinense Bailly inaugurou o marcador, aos 45’, e o avançado francês Martial confirmou a goleada, aos 84’.

O outro treinador português da Premier League também venceu: depois do empate frente ao Liverpool, na primeira jornada, Marco Silva viu o Watford impor-se por 0-2 no terreno do Bournemouth. Richarlison fez o primeiro aos 73’ e Étienne Capoue fechou o marcador aos 86’.

Sadio Mané fez o golo solitário que valeu ao Liverpool o triunfo sobre o Crystal Palace. Num jogo com muitas incidências, o Southampton bateu o West Ham por 3-2, com o golo da vitória a ser marcado por Charlie Austin, de grande penalidade, aos 90+2’.

