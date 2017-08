Estoril segura o triunfo em Tondela

O Estoril venceu neste sábado o Tondela por 3-1, em jogo da terceira jornada da I Liga de futebol, disputado no Estádio João Cardoso, em Tondela.

O Estoril chegou ao intervalo a vencer por 2-0, depois de um autogolo de David Bruno, aos 13 minutos, e do primeiro de Allano, aos 26'.

Pouco depois do descanso, aos 48', Allano bisou com o Tondela, que viria a reduzir para a diferença mínima, com golos de Tomané, aos 50', e Heliardo, aos 62'.

Esta foi a segunda vitória esta época do Estoril, que soma agora seis pontos, enquanto o Tondela sofreu a segunda derrota, mantendo-se com apenas um ponto.

