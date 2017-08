Podcast Reservado ao Público: "Os vídeos 360 são uma ferramenta poderosa"

No Reservado ao Público desta semana, falamos sobre os vídeos 360 do Público. Nos últimos seis meses, o jornal tem divulgado vários trabalhos que resultam da captação de imagens em 360 graus.

No total, já foram realizados 127 vídeos sobre vários temas. Neste podcast, conversamos com o editor de multimédia do PÚBLICO, Sérgio B. Gomes e com a jornalista Carolina Pescada.

O podcast Reservado ao Público também está disponível no iTunes e nas apps para podcasts.

