Desta é de vez… São Jacinto vai ter um festival de Verão

O programa só esta sexta-feira foi divulgado mas a sua realização está mais que garantida. A praia de São Jacinto, no concelho de Aveiro, vai servir de palco a um festival de Verão. O Festival Dunas de São Jacinto 2017 realiza-se nos próximos dias 25, 26 e 27 e é promovido pela câmara municipal de Aveiro, que apresenta este evento como um “contributo de diferenciação da oferta cultural” do município. A praia que há dois anos teve promessa de um grande festival - organizado por um privado – que acabou por ser cancelado, por duas vezes, vai, agora, viver um evento que não centra apenas atenções na música. Actividades desportivas e sunsets compõem o cartaz que inclui os concertos dos GNR, Gonçalo Tavares e Paulo Sousa.

De acordo com o programa anunciado pela autarquia, durante os dias do festival, haverá “aulas de combate corpo a corpo e sessão de treino físico militar, promovidas pelo Regimento de Infantaria n.º 10”, “aulas de surf e de stand up paddle” e “actividades de baptismo de vela e canoagem na baía de São Jacinto”, entre outras. “Na praia, serão desenvolvidas actividades como voleibol e futebol de praia, aulas de zumba e yoga”, desvendou ainda a edilidade, destacando, ainda, que “os finais de tarde serão celebrados com dois sunset - o primeiro a decorrer no CARSurf [Centro de Alto Rendimento de Surf], na sexta-feira, pelas 19h00; o segundo está agendado para sábado no apoio de praia, pelas 19h30.

Para os amantes da natureza há a proposta de se aproveitar este festival “para caminhar pelos trilhos da Reserva Natural das Dunas de São Jacinto ou visitar a Base do Regime de Infantaria n.º 10 e aceder ao Molhe Norte”. Para a avenida marginal – virada para a Ria – a câmara anuncia “muita animação de rua” e concertos musicais (sempre às 22h00). Paulo Sousa será o primeiro a subir ao palco, no dia 25. Seguem-se os GNR, no dia 26, num concerto no qual prometem “presentear todos os visitantes com os seus maiores êxitos”. Gonçalo Tavares encerra, depois, no dia 27, o programa do festival.

Falhanço de 2015 ainda na memória

É verdade que o Festival Dunas de São Jacinto em nada de se assemelha ao evento que chegou a ser anunciado em 2015 - começando pela quantidade de concertos e pela entidade organizadora -, mas muitos ainda não esqueceram as peripécias vividas há dois anos. O evento que foi apresentado sob a designação de “Tugafest” prometeu, para Agosto de 2015, um cartaz que contemplava vários artistas nacionais de renome – José Cid, Ana Moura, Quim Barreiros, Xutos, entre outros. Acabou por ser adiado, a poucas horas de começar, para o mês de Setembro. Contudo, e chegada essa segunda data, a empresa que estava a cargo da sua organização anunciou o seu cancelamento – justificando-se com um motivo de “doença e consequente internamento de um dos responsáveis”.

O caso acabou por gerar alguma indignação no seio da população local. A Junta de Freguesia de São Jacinto emitiu, na altura, uma nota a criticar a “total incapacidade, irresponsabilidade e falta de respeito por parte do promotor para com a autarquia local, os espectadores e sobretudo para com a população de São Jacinto”.

