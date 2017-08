Rio Ave isola-se na liderança do campeonato

Três jogos, três vitórias. O Rio Ave prolongou nesta sexta-feira um arranque imaculado no campeonato, ao vencer o Portimonense, no início da 3.ª jornada, por 2-0.

PUB

Em Vila do Conde, os anfitriões chegaram à vantagem no arranque da segunda parte, depois de um movimento interior do colombiano Óscar Barreto, que rematou na passada para o primeiro golo (50’). Aos 67’, e depois de uma ameaça séria, o Rio Ave fez o 2-0, com Ruben Ribeiro a assistir Guedes para uma finalização fácil.

O melhor que o Portimonense conseguiu na resposta foi enviar uma bola à trave, num remate de fora da área de Fabrício, que ainda haveria de testar mais uma vez a atenção de Cássio.

PUB

Ainda assim, o brasileiro não evitou que o Rio Ave se isolasse na frente da Liga, com nove pontos, mais três do que FC Porto, Benfica e Sporting, que ainda entrarão em campo no fim-de-semana.

PUB

PUB