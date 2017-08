Fuga de toiro faz quatro feridos e danifica carros em Arruda dos Vinhos

Um toiro que fugiu do recinto onde se realizam as tradicionais largadas das Festas de Nossa Senhora da Salvação, em Arruda dos Vinhos, distrito de Lisboa, provocou ferimentos em quatro pessoas, entre elas um idoso e um bebé. O caso ocorreu ao fim da tarde de quarta-feira, na terceira de quatro largadas de toiros integradas nas Festas do Concelho de Arruda.

O recinto, vedado com tronqueiras (barrotes de madeira), desenvolve-se no centro da vila a partir do largo situado entre os Paços do Concelho e o chafariz pombalino e o animal conseguiu fugir na parte baixa da Rua Cândido dos Reis.

Pelo caminho, o animal, em pontas (sem qualquer protecção nos chifres), causou ferimentos com alguma gravidade num idoso de 70 anos e num jovem, que sofreu uma perfuração. Um bebé que era transportado num “ovo” e uma jovem grávida sofreram escoriações ligeiras.

O toiro acabou por ser controlado e laçado com cordas por populares, que o conseguiram conduzir novamente ao recinto das esperas. A Câmara Municipal de Arruda, responsável pela organização dos festejos, distribuiu, pouco depois, um comunicado, lamentando o sucedido e garantindo que estava “a acompanhar os acontecimentos” e vai “abrir um inquérito interno para averiguar os factos que estiveram na origem desta situação”.

A passagem do toiro e a fuga de muitos transeuntes causou também danos de pequena monta em cerca de duas dezenas de viaturas, cuja situação já foi participada à GNR e aos serviços da autarquia.

