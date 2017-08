Cristiano Ronaldo é o único português na lista para melhor futebolista do ano

Cristiano Ronaldo, avançado do Real Madrid, é o único jogador português na lista de 24 candidatos ao prémio de melhor futebolista mundial da época, divulgada nesta quinta-feira pela FIFA.

PUB

Ronaldo, de 32 anos, que já foi designado melhor jogador mundial em 2008, 2013, 2014 e 2016, é o principal favorito a vencer de novo o troféu, devido à influência que teve na conquista dos títulos espanhol e europeu por parte do Real Madrid.

Entre os candidatos ao prémio de melhor treinador mundial do ano há dois técnicos portugueses: José Mourinho, que venceu a Supertaça inglesa, a Taça da Liga inglesa e a Liga Europa pelo Manchester United, e Leonardo Jardim, campeão francês no comando do Mónaco.

PUB

PUB

PUB