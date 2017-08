Seca: Bencatel no concelho de Vila Viçosa com falta de água há duas semanas

A aldeia de Bencatel, no concelho de Vila Viçosa (Évora), com cerca de 1700 habitantes, está com problemas de falta de água há duas semanas, devido à seca, disse nesta quarta-feira o presidente da Junta de Freguesia, José Rosado.

PUB

O autarca adiantou à Lusa que esta situação, que está a afectar sobretudo a população da parte mais alta da localidade, se deve ao facto de os dois furos que abastecem o depósito de água da freguesia, "Nora" e "Lagoa", terem "colapsado e ficado a zero".

José Rosado explicou que o depósito de água que serve a localidade está a ser abastecido pelos bombeiros com camiões cisternas e autotanques e através de uma conduta de abastecimento de água proveniente de Vila Viçosa.

PUB

"A situação está complicada, desde o dia 3 deste mês, mas nem toda a população tem tido falta de água, a zona mais afectada é a parte mais alta da freguesia", acrescentou.

José Rosado indicou ainda que junto ao Centro de Saúde de Bencatel está estacionado um autotanque dos bombeiros para fornecer água à população, na eventualidade de faltar água nas torneiras.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O presidente da Junta de Freguesia de Bencatel considerou que "a solução deste problema não está para breve", adiantando que "uma empresa da especialidade vai fazer a análise dos furos para se tentar encontrar uma solução".

O autarca apelou aos moradores da freguesia que "ainda têm água" para que "se lembrem dos outros que não têm", fazendo "o uso de água regrado e que este se restrinja ao essencial", evitando desperdícios.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Vila Viçosa e a Junta de Freguesia de Bencatel revelam que vão continuar a "desenvolver todos os esforços e iniciativas para repor o abastecimento normal de água à população de Bencatel".

PUB

PUB