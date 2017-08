João Sousa quebrou em Cincinnati

João Sousa passou a três pontos de se qualificar para os oitavos-de-final do Western & Southern Open. Mas uma quebra na fase crucial do segundo set ditou a eliminação do número um português do Masters 1000 de Cincinnati, diante do japonês Yuichi Sugita, 46.º do ranking, por 3-6, 7-6 (7/5) e 6-1.

PUB

Um break, em branco, logo no segundo jogo colocou Sousa (54.º) no comando do encontro, o quarto que disputou em Cincinnati, após ganhar dois no qualifying. Mas só quando serviu a 5-3, depois de uma série de breaks, é que o vimaranense confirmou a superioridade. No segundo set, Sousa não aproveitou os cinco break-points de que dispôs, mas anulou o único que enfrentou.

No tie-break, em que comandou por 4/2, Sousa quebrou fisicamente e só ganhou mais um ponto na partida. O vimaranense não voltou a reencontrar o mesmo nível de jogo e Sugita depressa se destacou no set decisivo para fechar ao fim de duas horas e 11 minutos.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O melhor tenista do Japão a seguir a Kei Nishikori – que anunciou a ausência dos courts até 2018 devido a uma lesão no pulso – já tinha derrotado Sousa no anterior duelo, em 2012, no qualifying do torneio de Chennai.

Na próxima semana, Sousa vai competir no ATP 250 de Winston-Salem, antes de ir para Nova Iorque, onde a partir de dia 28 se realiza o Open dos EUA.

No circuito challenger, Gastão Elias (162.º) e Gonçalo Oliveira (242.º) estão nos quartos-de-final em, respectivamente, Santo Domingo e Cordenons.

PUB

PUB