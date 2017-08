Sharapova recebeu convite para o Open dos Estados Unidos

A tenista russa Maria Sharapova recebeu nesta terça-feira um convite para participar no sorteio do Open dos Estados Unidos, que principia a 28 de Agosto em Flushing Meadows, voltando a um torneio do Grand Slam um ano e meio depois.

PUB

A antiga número um mundial, que esteve banida durante 15 meses devido a doping, está entre as oito mulheres que receberam convite para integrar o lote de 128 tenistas em prova.

A punição terminou apenas em Abril, pelo que a russa de 30 anos ainda não tem ranking para integrar as principais provas do calendário internacional.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Sharapova não recebeu convite para Roland Garros e não quis receber para Wimbledon - não poderia disputar qualquer deles, por estar lesionada – pelo que só agora, mais de um ano e meio depois, volta a disputar um torneio do Grand Slam.

Foi no Open da Austrália, em Janeiro de 2016, que teve um teste positivo por meldonium.

Sharapova, que reside nos Estados Unidos há duas décadas, tem cinco títulos no currículo em majors, incluindo a vitória no Open dos Estados Unidos, em 2006.

PUB

PUB