Fulham contrata Rui Fonte ao Sporting de Braga

O ponta de lança Rui Fonte, do Sporting de Braga, vai ser reforço do Fulham, do segundo escalão do futebol inglês, revelou nesta terça-feira à agência Lusa fonte próxima do processo.

PUB

O acordo entre as partes está alcançado, faltando apenas a realização dos habituais testes médicos para a oficialização da transferência.

Segundo a mesma fonte, o negócio renderá 9,1 milhões de euros, aos quais poderão ser somados mais dois milhões mediante objectivos, embora metade vá para o Benfica, já que o clube da Luz detém 50% dos direitos económicos de Rui Fonte.

PUB

O treinador dos minhotos, Abel Ferreira, fica sem o seu capitão, que já nem integra a lista de convocados divulgada para o jogo de quinta-feira, da primeira mão do play-off da Liga Europa, diante dos islandeses do FH.

Rui Fonte, 27 anos, foi o melhor marcador da equipa na época passada, com 15 golos em todas as competições, e estava a começar a sua terceira temporada nos minhotos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Agora, regressa a Inglaterra depois de, entre os 16 e os 19 anos, ali ter terminado a formação ao serviço do Arsenal e do Crystal Palace, após o começo nas "escolas" do Sporting.

Ainda com contrato com os "leões", voltou a Portugal para jogar no Vitória de Setúbal e seguiu depois para Espanha, para o Espanyol.

Em 2012-13, o Benfica adquiriu-o, mas só teve sucesso na equipa B dos "encarnados", que o emprestaram na segunda metade da época 2014-15 ao Belenenses, ingressando na temporada seguinte no Sporting de Braga.

PUB

PUB