Efapel assume continuidade no ciclismo até 2020

A equipa Efapel confirmou nesta terça-feira que vai continuar no ciclismo mais três anos, até 2020, num comunicado publicado no dia em que termina a 79ª Volta a Portugal.

“Foi durante a principal prova do calendário português que a empresa especialista em componentes eléctricos assumiu o compromisso de prolongar o projecto desportivo por mais três anos. Ou seja, a formação de Ovar vai continuar na estrada até 2020”, informou a equipa.

A Efapel, actualmente liderada por Américo Silva, continua à frente do projecto de Ovar, realça a “luta” que deu à hegemónica W52-FC Porto nesta Volta, recorda “o protagonismo em diversas situações de corrida” e destaca “uma bonita e especial vitória na sétima etapa”, que ligou Lousada ao Santuário de Nossa Senhora da Assunção, em Santo Tirso, por António Barbio.

“Os momentos marcantes para a equipa não se limitaram às questões desportivas. A postura da companhia na modalidade prima, sem dúvida, pela diferenciação. Não só aposta na componente desportiva, com o apoio à equipa profissional, como promove a formação de melhores seres humanos e atletas, através da escola de ciclismo criada para os mais novos”, recorda.

A Efapel partiu para o contra-relógio final desta terça-feira com Henrique Casimiro no sétimo lugar da geral e a equipa no terceiro posto, atrás da W52-FC Porto e da RP-Boavista.

