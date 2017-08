Luz verde do tribunal: Isaltino sempre vai entrar na corrida a Oeiras

Depois de ter sido rejeitada pelo juiz Nuno Cardoso, por irregularidades no processo de recolha de assinaturas, a candidatura do independente Isaltino Morais recebeu nesta segunda-feira luz verde do tribunal e o ex-autarca vai mesmo entrar na corrida autárquica e disputar a liderança do município com o seu antigo delfim e agora principal rival, o actual presidente da Câmara, Paulo Vistas.

PUB

A última semana foi marcada pela polémica em redor da rejeição da candidatura de Isaltino Morais – a outra candidatura independente, de Sónia Gonçalves, também sofreu o mesmo revés. Ambas as candidaturas reclamaram da decisão. E Isaltino conseguiu rapidamente virar os holofotes para o juiz que tomou a decisão inicial, pondo em causa a imparcialidade do magistrado e lançando para a praça pública a suspeição de ter tido como padrinho de casamento Paulo Vistas, informação confirmada pelo PÚBLICO.

Mas as confusões não ficaram por aqui. Entre outros momentos, também se ficou a saber que juiz Nuno Tomás Cardoso é magistrado em Sintra, mas foi um dos que se disponibilizaram para trabalhar nos turnos relativos ao processo eleitoral autárquico, em Oeiras, entre 1 e 8 de Agosto. Podia ter dito que não queria fazer, podia ter escolhido qualquer um dos municípios que fazem parte da comarca – Sintra, Mafra, Amadora, Cascais e Oeiras – mas escolheu fiscalizar o processo eleitoral num dos concelhos onde tem ligações próximas ao actual autarca que se recandidata.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já antes a controvérsia tinha conhecido novos contornos, depois de o PÚBLICO ter noticiado que as questões processuais detectadas na recolha de assinaturas, levantadas pelo juiz para rejeitar as candidaturas independentes de Isaltino Morais e de Sónia Amado Gonçalves, foram desvalorizadas em 2013 pelo mesmo magistrado, quando recusou um pedido de impugnação contra a lista Isaltino, Oeiras Mais à Frente (IOMAF) – lista que, na altura, integrava Vistas e Isaltino, respectivamente para presidentes da câmara e da Assembleia Municipal.

Pelo caminho, o Conselho Superior da Magistratura abriu um inquérito ao caso. E o actual autarca, Paulo Vistas, também marcou uma conferência de imprensa para garantir que a sua relação com o juiz não teve qualquer interferência no processo. Aliás, adiantou, Isaltino também conhece o magistrado – conhecem-se do PSD. Paulo Vistas ainda aproveitou a mesma conferência para mostrar aos jornalistas como se sente “triste” e desiludido com Isaltino. Vistas que, “no passado”, deu “tudo do ponto de vista de pessoal e político” por Isaltino Morais, que o defendeu de boatos, agora recebe de volta o mesmo tipo insinuações: “Não esperava”, lamentou.

As autárquicas ainda estão a preparar o terreno no país e Oeiras já está a ferro e fogo. Para agitar as águas, já não chegava o antigo autarca, Isaltino Morais, que esteve preso na Carregueira por fraude fiscal e branqueamento de capitais, ter decidido regressar à arena política e disputar o município com Paulo Vistas, que era o seu braço direito e o seu vice-presidente e que se recandidata. Dois antigos aliados que agora concorrem separadamente.

PUB

PUB