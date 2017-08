Nélson Oliveira na equipa Movistar que vai disputar a Volta a Espanha

O ciclista português Nélson Oliveira integra a equipa Movistar que vai disputar a Volta a Espanha, anunciada nesta segunda-feira, e na qual se destacam as ausências do colombiano Nairo Quintana, vencedor em 2016, e do espanhol Alejandro Valverde, lesionado.

Oliveira, de 28 anos, vai participar pela terceira vez na Vuelta, depois das presenças em 2011 e 2015 – esta última com uma vitória numa etapa –, tendo ainda corrido em três edições da Volta a França (2014, 2015 e 2016) e em duas da Volta a Itália (2012 e 2013).

Face à ausência de Quintana, vencedor da prova no ano passado, e de Valverde, a recuperar de uma cirurgia em consequência de uma queda durante o Tour, a responsabilidade de liderar a Movistar deverá recair sobre os espanhóis Marc Soler e Rubén Fernández.

A edição da Volta a Espanha de 2017 disputa-se entre 19 de Agosto e 10 de Setembro, ao longo de 21 etapas e 3297,7 quilómetros.

