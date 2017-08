FC Barcelona contrata Paulinho ao Guangzhou Evergrande por 40 milhões de euros

O FC Barcelona chegou a acordo com o Guangzhou Evergrande para a transferência do médio brasileiro Paulinho, por 40 milhões de euros, anunciou nesta segunda-feira o clube da Liga espanhola de futebol.

“O FC Barcelona e o Guangzhou Evergrande chegaram a um acordo para a transferência do jogador Paulinho Bezerra por 40 milhões de euros. A cláusula de rescisão do contrato do jogador fica em 120 milhões de euros”, lê-se num comunicado dos catalães.

Paulinho vai fazer os habituais testes médicos na quinta-feira, antes de assinar contrato com o clube, que não revelou a duração do vínculo.

Antes de chegar ao Guangzhou Evergrande, treinado por Luiz Felipe Scolari, Paulinho, de 29 anos, passou, entre outros, por Corinthians e Tottenham.

Na selecção brasileira, Paulinho tem 41 jogos e nove golos.

