Provas físicas deixam de ser obstáculo à recruta no Exército

As provas físicas de classificação e selecção exigidas aos candidatos a praças do Exército deixaram de ter carácter eliminatório, o que permitiu aumentar a base de recrutamento.

PUB

Num primeiro balanço da medida, em vigor desde 17 de Março, o Exército registou que 379 jovens dos cerca de 1180 que foram chamados a prestar provas entre Março e Junho teriam sido liminarmente excluídos por inaptidão física no início do processo de selecção caso os critérios não tivessem sido alterados.

O porta-voz do Exército, o tenente-coronel Vicente Pereira, garante que a medida “tem carácter transitório, será reavaliada anualmente” e não prejudica a qualidade da formação, estando assegurado “o mesmo nível de exigência e rigor”.

PUB

“Estima-se sim um aumento de candidatos aptos que se aproxime das necessidades do Exército”, acrescenta. Com esta medida, mesmo sem atingirem os mínimos físicos, os candidatos considerados aptos nas restantes provas podem aceder à fase de recruta. Os treinos diários “conseguem garantir ao soldado-recruta a aptidão física que não tinha quando se candidatou”, sublinha.

Na categoria de praças, os candidatos têm de correr 12 minutos, fazer abdominais por um minuto, extensões de braços no solo e transpor um muro com 60 centímetros de altura. Para além das provas físicas, continuam a passar por provas de aptidão psicológica, provas médicas de selecção e por uma entrevista.

Fonte militar ligada ao processo de recrutamento explica que, por vezes, candidatos com boas pontuações nas provas de aptidão psicológica e nas provas médicas eram excluídos por terem falhado “um ou dois abdominais” ou “uma ou duas flexões”.

As novas regras não se dirigem a candidaturas às tropas especiais ou ao quadro permanente, que continuam a ter requisitos específicos mais apertados, esclarece. Segundo a mesma fonte, ninguém assina contrato com o Exército sem que tenha atingido no final do processo todos os requisitos físicos exigidos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A medida foi a resposta encontrada pela chefia do Estado-Maior do Exército para enfrentar um dos factores que contribuía para a diminuição da base de recrutamento sentida ao longo dos anos, em consequência da baixa progressiva da natalidade ou da quebra do número de voluntários.

A inaptidão nas provas físicas, que continuam a ser obrigatórias, era o principal motivo de exclusões, rondando “20% dos candidatos”. Já no topo das exclusões por razões médicas, cerca de 10% em média, surgem os problemas de audição e visão. O Exército regista também um elevado número de desistências nas várias fases do processo de selecção e recrutamento. “Não há um padrão uniforme, varia conforme a época do ano, a região do país, talvez uma média de 20%” no global, disse a mesma fonte.

No início de Julho, o plano de incorporações estava cumprido a 53% para oficiais (79), a 100% para o primeiro de dois cursos de sargentos (175) e a 42% para praças (1575), segundo dados fornecidos pelo Exército. A próxima incorporação para a categoria de praças é em 20 de Outubro.

PUB

PUB