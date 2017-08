United de Mourinho e Mónaco de Jardim goleiam

Romelu Lukaku, Martial e Pogba garantiram este domingo o triunfo robusto do Manchester United na recepção ao West Ham, na primeira jornada da Premier League (4-0). Contratado esta temporada, o ponta-de-lança belga bisou no encontro e já está a justificar os 84,7 milhões de euros investidos pelo emblema treinado pelo português José Mourinho.

PUB

Na outra partida do dia, também o Tottenham estreou-se com o pé direito no campeonato inglês, com um triunfo, também por 2-0, no terreno do Newcastle.

Leonardo Jardim goleia

PUB

Na liga francesa, o Mónaco continua a ganhar e, desta vez, com requintes de goleada fora. Os campeões franceses, treinados pelo português Leonardo Jardim, bateram o Dijon, por 4-1, mantendo-se entre os lideres da prova ao final da segunda jornada.

O ex-portista Radamel Falcao foi a figura do encontro, com um hat-trick, com Jemerson também a marcar (o segundo do encontro).

PUB

PUB