Rio Ave vence no Estádio do Bessa

O Rio Ave somou neste sábado a segunda vitória na I Liga após derrotar o Boavista no Estádio do Bessa, por 2-1. O golo que garantiu os três pontos à formação de Vila do Conde foi marcado pelo médio Pedro Moreira, a cinco minutos do final. Leonardo Ruiz falhou uma grande penalidade no minuto 95.

Após derrotar na ronda inaugural o Belenenses, o Rio Ave voltou a ganhar pela margem mínima, enquanto o Boavista somou o segundo desaire pelo mesmo resultado: 1-2. No Estádio do Bessa, os vila-condenses chegaram ao intervalo na frente do marcador: o avançado Guedes, de cabeça, fez aos 29 minutos o único golo da primeira parte.

No segundo tempo, o Boavista surgiu melhor e conseguiu restabelecer a igualdade aos 76’, com um golo de Rochinha, que já tinha marcado na primeira jornada. No entanto, a cinco minutos do fim, após um contra-ataque, Pedro Moreira fez o segundo golo da equipa de Vila do Conde.

Na última jogada da partida, Rúben Ribeiro derrubou Vítor Bruno dentro da grande área, mas Leonardo Ruiz, avançado emprestado pelo Sporting aos boavisteiros, permitiu a defesa a Cássio, que desta forma garantiu que o Rio Ave mantenha o registo 100% vitorioso na I Liga.

