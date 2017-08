Moreirense e Feirense voltam a empatar

Dois jogos, dois empates, dois pontos. Moreirense e Feirense repetiram na segunda jornada da I Liga o resultado alcançado na ronda inaugural da prova. Num jogo equilibrado no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, a partida foi condicionada pelo calor e, disputada num ritmo baixo, acabou sem qualquer golo.

Os primeiros 45 minutos foram desinteressantes e com poucas oportunidades, apesar do ligeiro ascendente dos anfitriões. Na segunda parte, a equipa treinada por Manuel Machado acentuou o seu domínio, mas nunca conseguiu ultrapassar a organização defensiva feirense, apesar de Boateng ter desperdiçado uma boa oportunidade perto do final.

