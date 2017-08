Incêndios obrigam a cortar A3 e A14 nos dois sentidos

Os incêndios que lavram na Trofa e na zona de Cantanhede obrigaram a cortar as auto-estradas A3 e A14, respectivamente, na tarde desta sexta-feira, confirmou o director de comunicação da Brisa, Franco Caruso, ao PÚBLICO. Ambas as vias se encontram encerradas nos dois sentidos.

A A14 encontra-se cortada nos dois sentidos desde as 17h20, aproximadamente, segundo uma fonte do sub-destacamento de trânsito da Mealhada. Esta auto-estrada já tinha estado cortada na quinta-feira, também devido a um incêndio que lavrava na região.

O director de comunicação da Brisa, Franco Caruso, acrescentou que a A14 está cortada ao trânsito entre o nó de Ançã e entre a EN355. Caruso alerta que os passageiros que venham da Figueira da Foz com destino a Coimbra devem sair no nó de Montemor-o-Velho e prosseguir viagem pela EN111. O incêndio florestal no concelho de Cantanhende (na localidade de Portunhos) está a ser combatido por 134 operacionais, apoiados por 35 veículos terrestres e duas aeronaves.

Já a A3 está cortada ao quilómetro 16.5 devido ao incêndio na Trofa. Quem segue do Norte está a ser desviado para o nó de Santo Tirso e os veículos provenientes do Sul estão a ser desviados para o nó da Maia.

