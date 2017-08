Podcast Poder Público: Especial Autárquicas

O Poder Público, um podcast de Política, inicia agora uma série especial de programas sobre as Autárquicas deste ano. Pode ouvir resumos da semana, polémicas, momentos quentes, e análises ou comentários de jornalistas e especialistas.

Esta semana, numa espécie de aquecimento para as eleições, fazemos um resumo do que já aconteceu: olhamos para os números de candidatos e orçamentos de campanhas, e também para as polémicas que já envolveram partidos e candidatos.

No primeiro programa do Especial Autárquicas, ouvimos o comentário da jornalista Sónia Sapage, editora da secção de Política do PÚBLICO.

Este e outros podcasts estão disponíveis no iTunes e nas apps para podcasts.

