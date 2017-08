Parecer da ANAC põe aerodromo da Maia fora da RedBull Air Race

A etapa portuguesa da Red Bull Air Race 2017, agendada para 2 e 3 de Setembro no rio Douro, vai ter de arranjar outro pouso para os aviões, sob pena de não realizar. A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) não reconhece ao Aeródromo Municipal da Maia capacidade prestadora de serviços de tráfego aéreo e, a menos de um mês da prova, a direcção deste equipamento diz não ter forma de ultrapassar, a tempo, as exigências feitas pelo regulador do sector.

A revelação foi feita à agência Lusa pelo diretor do aeródromo, Pedro Barros Prata, depois de no início da semana a ANAC ter informado por carta da decisão de não validar "a repetição da prestação de serviços verificada nas anteriores edições", nas quais o aeródromo funcionou como base operacional da prova. Na carta a que a Lusa teve acesso, a ANAC lembrou o "regulamento europeu 1070/2009, de 21 de outubro, de prestação de serviços de navegação aérea no céu único europeu" que define que estes devem "ser este objecto de certificação".

Advertiu a ANAC que a violação do disposto neste artigo "constitui uma contraordenação aeronáutica civil muito grave", facto que motivou Pedro Barros Prata a admitir à Lusa "nada poder fazer para alterar a decisão" da entidade reguladora. Gerido pela Câmara da Maia e já com "quase todos os aviões que vão participar na prova lá estacionados", segundo o director, "não existe nem capacidade financeira nem tempo para dotar o aeródromo da capacidade exigida por lei", explicou.

Para que passe a estar certificado, explicou o responsável, o aeródromo de Vilar da Luz teria de possuir "um manual aprovado pela ANAC, investir mais de 200 mil euros em material meteorológico e de comunicação e formar pessoal, o que levaria, entre quatro e seis meses". "Sem contrapartidas financeiras além da visibilidade que o evento confere ao aeródromo, onde as aeronaves ficariam estacionadas entre treinos e competição", o aeródromo, segundo Pedro Barros Prata, "não tem, de momento, capacidade para um investimento dessa dimensão".

A sexta etapa da Red Bull Air Race 2017 reconhecida pela Federação Aeronáutica Internacional (FAI) como o Campeonato do Mundo da aviação desportiva está marcada para o Porto, nela participando 25 aviões, distribuídos por duas classes: uma para pilotos consagrados (Master Class) e outra para novos talentos (Challenger Class). A Lusa tentou contactar a assessoria de imprensa da prova mas, até ao momento, esta não se mostrou disponível para comentar a situação.

