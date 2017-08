Após a reposição das areias, reabriu a praia da Franquia em Vila Nova de Milfontes

Os trabalhos de transposição de sedimentos da foz do rio Mira, para reforço do cordão dunar em Vila Nova de Milfontes, ficarão concluídos no final de Setembro mas a praia da Franquia, uma das beneficiou com a reposição de areias, já abriu ao público no início de Agosto para utilização balnear.

Nesta praia ainda foram também instaladas estruturas destinadas à drenagem de águas pluviais e colocados regeneradores dunares. A informação prestada pela Câmara de Odemira refere que o projecto beneficia ainda a praia das Furnas, na margem sul do rio Mira.

A operação prevê a retirada de 130 mil toneladas de areia do leito do rio, “até um máximo de 1,5 metros de profundidade abaixo do nível do mar”, assinala a autarquia alentejana.

Um volume de inertes com cerca de 100 mil toneladas foi colocado na praia da Franquia e o restante será destinado à reposição do areal na praia das Furnas.

A empreitada de transposição de sedimentos da foz do rio Mira para reforço do cordão dunar e alimentação artificial da praia da Franquia e das Furnas visa a “mitigação da erosão destas zonas balneares e consequentemente a minimização do risco para pessoas e bens”, assinala a Polis Litoral Sudoeste — Sociedade para a Requalificação e Valorização do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, S.A.

Para além do reforço cordão dunar e do incremento da qualidade da zona balnear, esta acção irá permitir o desassoreamento do principal canal do rio Mira diminuindo, assim, a intensidade das correntes junto às praias, principal agente erosivo, e ainda a melhoria das condições de navegabilidade no canal principal do estuário do rio.

A operação concentrou-se na remoção de um banco de areia que se foi formando ao longo de décadas na foz do rio. Com a acumulação de inertes, a água passou a contornar o obstáculo, retirando areia da praia da Franquia.

André Matoso, presidente da Polis Litoral Sudoeste, explicou, no início dos trabalhos em Janeiro deste ano, que a formação do banco de areia, junto à foz do rio Mira, “poderá ter decorrido do enfraquecimento do caudal do rio Mira com a construção da barragem de Santa Clara, inaugurada em 1969”.

O investimento total, incluindo o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e a elaboração dos projectos, “ronda 1,7 milhões de euros, comparticipado em 85% pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR/Fundo de Coesão)”, esclarece a autarquia do litoral alentejano.

