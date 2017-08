A bola começa a rolar no campeonato dos milhões

O campeonato de futebol mais caro do mundo arranca, esta noite, em Inglaterra. Os clubes investiram até agora mais de mil milhões de euros. Este montante chegava para pagar todas as transferências registadas até ao momento na Séria A italiana, na Liga espanhola e no campeonato português.

Na corrida pelo desejado título, o Chelsea vai ter de enfrentar a concorrência mais cerrada de equipas como Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal ou Tottenham.

As equipas de Manchester foram as que mais investiram neste defeso. O City, recheado com o dinheiro dos Emirados Árabes Unidos, gastou até ao momento 240,5 milhões de euros em contratações. Entre os novos jogadores ds "citizens" encontra-se um português: Bernardo Silva. O médio que fez uma época de sonho no Mónaco era um namoro antigo de Pep Guardiola, que durante a pré-época não lhe poupou elogios. Pelo passe do jogador que se formou no Benfica, o City pagou 50 milhões de euros. Guardiola quis ainda reforçar o sector mais recuado com as contratações de Walker ao Tottenham (51M€), Mendy ao Mónaco (57,5M€) e o antigo guarda-rede do Benfica Ederson (40M€).

Já em Old Trafford, o United de José Mourinho também abriu os cordões à bolsa. O sexto lugar na época passada assim o exigia. Apesar da classificação interna, os "red devils" tiveram sucesso na UEFA. Ao vencerem a Liga Europa, conquistaram um lugar na Liga dos Campeões. José Mourinho começou por reforçar a defesa e veio pescar ao Benfica. Victor Lindelöf foi o primeiro a chegar. O United pagou 35M€. Mas o ataque também precisava de uma cara nova, depois da grave lesão de Ibrahimovic. A escolha recaiu sobre um antigo conhecido de Mourinho: Romelu Lukaku. Pelo internacional belga, segundo melhor marcador da Premier League na época passada, o United pagou 85M€. Em sentido contrário, o clube despediu-se de uma lenda: Wayne Rooney voltou ao Everton. O United investiu ainda na contratação de outro velho conhecido de Mourinho. Nemanja Matic deixou o campeão Chelsea por 45M€.

Em Londres, o campeão em titulo vai enfrentar sérias dificuldades. Esta será uma época diferente em Stamford Bridge, desde logo por causa da dispensa de Diego Costa. A relação tensa com Antonio Conte ditou o divórcio. Para o seu lugar, os "blues" procuraram um nome de peso e encontraram-no no banco do Real Madrid. Álvaro Morata, que jogou com Conte na Juventus, transferiu-se para a capital inglesa a troco de uma verba que pode chegar aos 80M€. De Itália chegou um defesa que encaixa na perfeição no sistema de Conte. Antonio Rudiger, internacional alemão, estava na Roma e chegou à capital inglesa a troco de 35M€. Com a saída de Matic para o United, os "blues" fecharam até ao momento as aquisições com Tiemoué Bakayoko, um médio defensivo que estava no Mónaco. O clube orientado por Leonardo Jardim recebeu 40M€ pelo passe do internacional francês.

Arsenal e Liverpool estiveram menos gastadores antes do ínicio do campeonato. Arséne Wenger, a completar 21 anos no banco dos londrinos, investiu "apenas" 53 milhões de euros num avançado. O francês Alexandre Lacazette, que brilhou no Lyon, vai reforçar o ataque onde parece haver uma incógnita. Alexis Sanchez pode abandonar o clube, uma vez que está a entrar no último ano de contrato e, para já, ainda não renovou. O Manchester City é um dos clubes que gostaria de contar com o avançado. Mas Wenger já garantiu que o quer segurar.

No Liverpool também há dúvidas quanto à permanência de Felipe Coutinho. O brasileiro está na mira do Barcelona, que perdeu Neymar para o PSG. Mas o clube da cidade dos Beatles já disse que o brasileiro não está à venda. A equipa orientada pelo alemão Jürgen Klopp vai querer intrometer-se na luta por um título que lhe foge há 27 anos. E, por isso, contratou um jogador que já conhece o campeonato inglês. Trata-se do egípcio Mohamed Salah, que já passou pelo Chelsea. O africano estava na Roma, que recebeu 42M€ pelo seu passe.

O segundo classificado da época passada é uma verdadeira excepção. O Tottenham ainda não investiu qualquer cêntimo neste mercado de Verão. Maurício Pochettino quis manter a mesma estrutura da época passada. A equipa do norte de Londres perdeu apenas o lateral-direito Kyle Walker para o City.

Nesta "liga dos milhões", há ainda a expectativa para ver o trabalho de Marco Silva. O treinador português foi contratado pelo Watford, depois de ter deixado boas indicações no Hull City, apesar do clube de descido ao Championship. A estreia está marcada para sábado, às 12h30, frente ao Liverpool.

No total, os clubes ingleses já gastaram 1130M€. Contudo, o valor não deverá ficar por aqui, até porque o mercado de transferências só encerra no primeiro dia de Setembro.

