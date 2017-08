Bastou um jogo e a Premier League 2017-18 já é inesquecível

Pode discutir-se se a Liga inglesa é ou não a melhor do mundo, mas não há argumentos contra o facto de ser a mais espectacular: a Premier League 2017-18 começou da melhor maneira, com um jogo incrível e apaixonante entre Arsenal e Leicester City que teve sete golos e terminou com triunfo dos “gunners” por 4-3. A equipa de Arsène Wenger esteve duas vezes em desvantagem no marcador e perdia a sete minutos do fim, mas conseguiu dar a volta ao resultado e somar os primeiros pontos da temporada.

Não foram precisos acrobatas, nem tigres a saltar por arcos em chamas. Nada do género, apenas futebol. Durante 90 minutos, Arsenal e Leicester City fizeram a melhor propaganda possível à Premier League.

Vindo da conquista da Supertaça frente ao Chelsea, o Arsenal começou da melhor maneira possível. Tinham passado apenas 96 segundos e os londrinos já venciam, com golo do reforço Lacazette: o francês correspondeu ao cruzamento perfeito de Elneny e fez o 1-0. Mas a alegria durou pouco, porque Okazaki aproveitou as facilidades da defesa do Arsenal para repor a igualdade. Os “foxes” aproveitaram o desnorte dos “gunners” e aos 29’ chegaram à vantagem, graças a Jamie Vardy.

Os passes errados sucediam-se e o Arsenal não tinha ideias, quanto mais atirar à baliza dos visitantes. Mas, mesmo antes do intervalo, o 2-2 caiu do céu. Os londrinos insistiram, encontraram uma brecha na defesa do Leicester e Welbeck só teve de encostar o passe de Kolasinac.

Mahrez e Vardy, a dupla que praticamente carregou o Leicester na época 2015-16, que terminou com o inédito título de campeão inglês, combinou para o 2-3 aos 56’ – o primeiro marcou o canto e o segundo cabeceou sem oposição. Determinado a segurar a vantagem, o Leicester defendia como se a própria vida dependesse disso. O Arsenal dominava a posse de bola e criava as melhores oportunidades e a persistência deu frutos na recta final do encontro. Ramsey fez o 3-3 (83’) e Giroud consumou a reviravolta (85’). Começar melhor era difícil.

