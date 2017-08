Baixa no Governo devido às viagens à China pagas pela Huawei

Nuno Barreto, adjunto do secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, foi exonerado depois de ter viajado para a China, em Janeiro de 2017, a convite da empresa Huawei tendo excedido o limite de 150 euros imposto pelo Código de Conduta aprovado pelo Governo há um ano. A notícia foi avançada pelo Observador, e confirmada pelo PÚBLICO junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Numa curta nota, o MNE esclarece que “tendo o adjunto Nuno Miguel Jorge Barroso de Almeida Barreto hoje colocado o seu lugar à disposição do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, foi o mesmo exonerado, nesta data, das suas funções”.

O nome de Nuno Barreto como o de um dos envolvidos no convite de viagem à China feito pela Huawei foi avançado esta quinta-feira pelo Observador, o jornal online que tem revelado a identidade dos vários ocupantes de cargos públicos ou políticos que foram à China a convite.

No caso de Nuno Barreto não estará em causa qualquer situação de conflito de interesses directa, sublinhou um responsável do MNE ao PÚBLICO esta quinta-feira, já que este ministério não tem negócios com a empresa Huawei. Mas, dizia, se o valor das despesas com hotel e refeições referentes aos dias em que Nuno Barreto esteve na China exceder os 150 euros, a exoneração seria automática. Esta situação terá sido confirmada, tendo em conta o afastamento do membro do Governo do Partido Socialista.

