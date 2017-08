Circulação na Linha do Douro condicionada devido atropelamento mortal

A circulação ferroviária na Linha do Douro está condicionada desde o início da manhã desta quinta-feira devido a um atropelamento mortal ocorrido na zona do apeadeiro de Campo/Valongo, informaram fontes da GNR e da CP.

De acordo com fonte da GNR, que disse desconhecer as circunstâncias do acidente, a vítima aparenta ter entre 45 a 55 anos. A porta-voz da CP, Ana Portela, disse que a circulação está condicionada desde cerca das 7h30, hora a que ocorreu o atropelamento ferroviário.

"Estão a registar-se alguns atrasos, mas nada de muito significativo", referiu Ana Portela, esclarecendo que a circulação dos comboios se está a fazer, de forma alternada, numa única via.

