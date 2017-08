Desp. Chaves assustou o Vitória mas não pontuou

Está fechada a primeira jornada da Liga 2017-18. No Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, o Vitória bateu o Desportivo de Chaves por 3-2 e elevou para sete o número de clubes que, por esta altura, somam três pontos na classificação.

Começou bem a equipa anfitriã, com Zungu a roubar a bola a Pedro Tiba, aproveitando uma má transição ofensiva dos flavienses, e a tabelar com Hurtado para depois surgir a finalizar na cara do guarda-redes Ricardo. Foi aos 23' e os visitantes demoraram a recompor-se.

O Vitória, por seu lado, voltou a carregar e, aos 32', chegou ao 2-0: Raphinha e João Aurélio combinaram na perfeição sobre o lado direito, o lateral cruzou para a área e Hurtado surgiu, solto de marcação, a atirar para a baliza.

A melhor primeira parte dos vimaranenses deixava antever um segundo tempo mais de controlo e gestão. E o 3-0 apontado por Raphinha, que derivou para zonas interiores e concluiu com classe a jogada já dentro da área - depois de uma perda de bola de Ruben Ferreira - deixou o jogo praticamente sentenciado.

O Desp. Chaves parecia ter ido ao tapete e ser incapaz de reagir, mas os dez últimos minutos provaram que o Vitória ainda haveria de sofrer um susto. Aos 80', William surgiu na área a cabecear entre os centrais, após um cruzamento tenso da direita. Estava feito o 3-1 e Elhouni podia ter feito o 3-2 dois minutos volvidos.

Falhou o egípcio, não falhou William. Novamente ele, aos 88', recebeu um cruzamento do lado esquerdo, controlou na área, rodou e rematou fraco, de pé esquerdo. Ainda assim, a bola levou a força e a trajectória necessárias para surpreender o guarda-redes Miguel Silva e gerar o 3-2.

O Vitória desorientou-se um pouco, passou a circular a bola com menos critério e o Desp. Chaves ainda acreditou. Mas já não havia tempo para mais e os vimaranenses confirmaram mesmo um triunfo no arranque da Liga 2017-18.

