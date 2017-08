Conselho Superior da Magistratura abre inquérito ao juiz do caso Isaltino Morais

O Conselho Superior da Magistratura vai abrir um inquérito às denúncias feitas esta terça-feira pelo candidato à Câmara de Oeiras Isaltino Morais.

Depois de ter sido notificado pelo Tribunal de Oeiras de que as listas eleitorais que entregou não cumprem todos os requisitos legais – o que pode comprometer a sua candidatura às eleições autárquicas deste ano –, o antigo presidente do município questionou a imparcialidade do juiz responsável pela decisão, Nuno Tomás Cardoso.

Segundo Isaltino, o seu adversário eleitoral Paulo Vistas, actual presidente da autarquia, é padrinho de casamento do magistrado, o que levanta questões sobre a imparcialidade do magistrado.

"Face a notícias veiculadas na comunicação social sobre alegada relação de proximidade entre o juiz que apreciou parte do processo eleitoral relativo às autarquias locais de Oeiras e um candidato a essas eleições, o Conselho Superior da Magistratura determinou a abertura de um inquérito, para cabal apuramento da situação", refere uma nota emitida esta quarta-feira de manhã pelo órgão que superintende às questões disciplinares dos juízes.

O inquérito será distribuído ainda esta quarta-feira a um inspector judicial. Dados os apertados prazos do calendário eleitoral, poderá vir a ter carácter de urgência. Isaltino Morais já anunciou que irá recorrer da decisão do juiz, tencionando também apresentar uma queixa ao Conselho Superior da Magistratura.

Para não aceitar as listas do movimento independente encabeçado por Isaltino Morais, o juiz alegou moitivos semelhantes aos que inviabilizaram, em 2013, a candidatura do também independente Valentim Loureiro à Câmara de Gondomar: que as pessoas que subscreveram a lista não sabiam o que estavam a assinar, porque os candidatos não estão identificados nem na frente nem no verso dos abaixo-assinados. "As declarações de proposituras apresentadas não identificam em qualquer local do seu texto os cidadãos candidatos que integram a lista", escreveu o magistrado.

Em Oeiras há três candidaturas de grupos de cidadãos eleitores na corrida autárquica. Sónia Amado Gonçalves, deputada municipal eleita em 2013 nas listas do movimento Isaltino Oeiras Mais À Frente, também viu agora o seu processo rejeitado pelo Tribunal de Oeiras.

