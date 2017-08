Tribunal rejeita candidatura de Isaltino Morais

Isaltino Morais conheceu hoje um contra-tempo em matéria de eleições autárquicas. O candidato independente confirmou ao PÚBLICO que a sua candidatura foi rejeitada pelo Tribunal de Oeiras, mas diz desconhecer os motivos invocados para a recusa.

De acordo com o DN, que teve acesso ao despacho, foi o juiz Nuno Tomás Cardoso que assinou a decisão segundo a qual "as declarações de proposituras apresentadas não identificam em qualquer local do seu texto os cidadãos candidatos que integram a lista".

"Com efeito, nem no anverso nem no verso existe qualquer identificação dos candidatos ou qualquer folha anexa, não obstante as referidas folhas para ela remeterem, sendo que a única folha existente contendo a identificação dos candidatos é a que encabeça cada pasta das declarações", prossegue o documento.

O ex-autarca, que assumiu ter recebido a notícia pela comunicação social (RTP), está neste momento reunido com vários elementos da equipa do movimento Inovar Oeiras de Volta para analisar o despacho do tribunal, mas já marcou uma conferência de imprensa para as 21h30, em Linda-a-Velha.

