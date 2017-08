Grupo de fuzileiros salva golfinho nas margens do rio Coina

Um grupo de cinco fuzileiros resgatou nesta quarta-feira um golfinho que se encontrava preso nas margens do rio Coina, em Setúbal. De acordo com um comunicado da Marinha Portuguesa, o alerta foi dado por dois pescadores que encontraram o mamífero.

Depois de dado o alerta, “foi activado um bote da Unidade de Meios de Desembarque”, com cinco militares prontos para a “missão especial”, explicou a Marinha.

Contudo, devido à maré baixa e à desorientação do animal, “não foi possível deslocar o golfinho para o meio do canal”, sendo necessário transportá-lo dentro do bote de salvamento.

Dessa forma, “foi necessário os militares saírem do bote, levantarem o mamífero marinho e colocá-lo dentro da embarcação”, para o resgatarem das águas do rio Coina. Foi com o recurso a baldes de água que mantiveram o golfinho molhado e hidratado até ser colocado de novo no rio.

O golfinho foi libertado na zona do Barreiro, por volta das 12h50, num local “em que a profundidade do canal permitia que este saísse a nadar”, concluiu a Marinha Portuguesa.

O comunicado acrescenta ainda que o golfinho nadou em direcção ao estuário do Tejo, “sem dificuldades”, após serem verificados e cumpridos os requisitos estabelecidos pelas entidades técnicas.

