Euromilhões outra vez para Portugal

O primeiro prémio do Euromilhões desta terça-feira saiu em Portugal, confirmou ao PÚBLICO fonte da Santa Casa da Misericórdia. O boletim vencedor, registado no concelho de Guimarães (distrito de Braga), permite receber 36,5 milhões de euros, já que não terá de dividir o primeiro prémio com outro apostador.

A combinação vencedora do concurso 63/2017 do Euromilhões é composta pelos números 15 – 25 – 26 – 40 – 41 e pelas estrelas 4 e 5.

“Desde 2004, e já com este sorteio, 66 apostadores ganharam o primeiro prémio em Portugal”, acrescentou a mesma fonte da Santa Casa.

Segundo a lista de vencedores obtida pelo PÚBLICO, estes 66 primeiros prémios registados em Portugal totalizam quase dois mil milhões de euros (1.998.577.818 euros).

Contando só este ano, este é o terceiro primeiro prémio registado em Portugal: no sorteio de 14 de Março, um apostador que registou o boletim em Faro recebeu 80 milhões de euros (brutos) e a 11 de Julho outro apostador, de Aveiro, ganhou 17 milhões.

O maior prémio recebido por um apostador português remonta a Outubro de 2014, quando um boletim registado em Castelo Branco teve direito a um jackpot de 190 milhões de euros.

Os prémios de valor superior a 5000 euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%.

