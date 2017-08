Isaltino põe em causa imparcialidade do juiz e vai reclamar da decisão

Isaltino Morais garantiu nesta terça-feira, em conferência de imprensa, que a sua candidatura cumpriu “escrupulosamente” a lei e que a decisão do juiz que a rejeitou é “um absoluto desrespeito pelos milhares de cidadãos” que a subscreveram. Mas o candidato a Oeiras foi mesmo mais longe e considerou haver uma “disparidade de critérios” na avaliação do juiz entre a sua candidatura e a do seu adversário Paulo Vistas.

