Bloco discute Venezuela, eucaliptos e autarquias em mais de 50 debates na rentrée

O Fórum Socialismo 2017, a rentrée política do BE, promove entre 25 e 27 de Agosto, em Lisboa, mais de 50 debates sobre temas desde a Venezuela ao eucaliptal, não esquecendo as autárquicas, com painéis sobre questões políticas locais.

O candidato do BE à Câmara de Lisboa, Ricardo Robles, explicou que a rentrée política é um momento de "debate, mas sobretudo de abertura", onde todos podem participar, com oradores convidados internacionais e também de fora do partido, como é o caso do deputado do PS João Galamba.

Na Escola Secundária Camões, em Lisboa, o BE vai organizar durante três dias mais de 50 debates, que, de acordo com Ricardo Robles, são sobre "temas diversificados, mas muito actuais", como é o caso da crise na Venezuela e do eucaliptal em Portugal, para além de assuntos já habituais como a educação, a saúde, os direitos dos animais, as questões LGBT, a dívida ou a central de Almaraz.

"O Socialismo 2017 acontece praticamente a um mês das eleições autárquicas e, portanto, será um tema presente e forte na programação do Socialismo porque queremos marcar essa agenda política", explicou, referindo que haverá painéis orientados para as questões políticas mais locais.

No último dia, para além de discursar no encerramento, juntamente com a coordenadora do BE, Catarina Martins, o candidato bloquista à Câmara de Lisboa irá participar num painel intitulado "Cidades partilhadas, gentrificação, turistificação", no qual estarão também presentes um activista de Berlim e uma responsável de Barcelona nesta área para discutir a forma como o aumento do turismo está a transformar o modo como se organizam e funcionam os centros das cidades.

"O contexto político nacional e, em particular, o acordo com o PS estão bastante presentes porque todos os temas que discutimos para o país estão presentes neste Fórum Socialismo", considerou. De acordo com Ricardo Robles, o Orçamento do Estado para 2018 é "o debate que, depois das autárquicas, marcará a agenda política". "Nós já avançámos com essa questão há várias semanas e naturalmente que o Fórum Socialismo abordará esse momento de negociação que irá existir", antecipou.

A abertura do Socialismo 2017 está marcada para a noite de sexta-feira, com o debate sobre “as tarefas da esquerda na era de Trump", com participação da antiga candidata presidencial Marisa Matias, do fundador do BE Luís Fazenda e da activista e co-fundadora do movimento "People for Bernie" Winnie Wong.

"Repressão em Angola", "Portugal na fábula de David Ricardo aplicada à competitividade fiscal" (com a deputada Mariana Mortágua), "Bombeiros e Protecção Civil - que modelo queremos?", "Como combater o terrorismo?" e "É possível mudar a UE?" (com o socialista João Galamba e o bloquista José Gusmão) são alguns dos debates de sábado.

Já no domingo, entre os vários painéis, as discussões serão sobre a Venezuela, o eucaliptal, a obrigatoriedade ou não da vacinação (com o pediatra Mário Cordeiro), a comunidade cigana em Portugal, e "Jogos de poder e Guerra dos Tronos (com líder da bancada parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares).

