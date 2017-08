Lince-ibérico: ainda não houve uma única acção de sensibilização desde 2015

“Ainda não se realizou uma única acção de sensibilização desde o início do Plano de Acção para a Conservação do Lince-Ibérico (PACLIP)”, alerta Nuno Forner, ambientalista da Zero – Associação Sistema Terrestre Sustentável, organização que recentemente diagnosticou “importantes atrasos” na concretização das metas previstas.

O lince-ibérico (Lynx pardinus) é considerado um dos casos mais bem-sucedidos em matéria de recuperação de uma espécie em Portugal, tendo-se registado o nascimento de 24 animais no Centro Nacional de Reprodução de Lince-Ibérico nos últimos dois anos. No entanto, a Zero mostra que o panorama geral é pouco animador.

“Apenas 28% das metas e produtos previstos até ao final de 2016, e apenas 1/3 dos relacionados com objectivos de prioridade crítica, foram executados”, de acordo com a análise da Zero.

A associação ambientalista teve acesso aos dados de 2015 e 2016 do PACLIP e mostra-se preocupada com o “fraco nível de implementação do mesmo, temendo-se mesmo que se esteja perante uma situação de escassez de recursos financeiros alocados à conservação da espécie”.

Além dos obstáculos financeiros colocados ao funcionamento do programa - aprovado em 2015 -, a “execução de novas infra-estruturas com melhores condições para a reprodução da espécie em cativeiro”, cuja conclusão estava prevista para final de 2016, “ainda não passou da fase do projecto”.

Segundo a associação ambientalista, sem a identificação e a cartografia de territórios para o acolhimento de novas populações, “a promoção da qualidade e dimensão de habitat adequado para o lince-ibérico” fica comprometida numa “fase crucial” de consolidação do processo de reintrodução da espécie em território nacional.

Isto porque um cenário de indefinição “coloca em causa o investimento atempado em acções de recuperação do habitat e das populações” da principal presa do Lince-ibérico - o coelho-bravo - “nas áreas prioritárias que albergarão novas populações”.

Mas o vazio de dados concretos sobre o plano para o lince-ibérico também atinge o “número e dimensões das intervenções de recuperação e melhoria do habitat já realizadas no sítio Moura/Barrancos e no sítio do Guadiana”. Na Serra do Caldeirão, a Zero não compreende que não esteja prevista a expansão da área destinada a esta espécie em risco de extinção na Península Ibérica.

Actualmente, o envenenamento é frequente – tendo já sido registados nove casos na área onde a espécie foi reintroduzida. Embora já tenham sido já efectuadas duas acções de fiscalização em Mértola “com cães especializados na detecção de venenos”, a associação mostra-se surpreendida face à “paralisia” na reformulação do programa Antídoto – iniciativa que visa analisar o impacte do uso de venenos em Portugal e estabelecer medidas de controlo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já o atropelamento continua a ser outra das principais ameaças para o felino mais ameaçado do mundo. O número de ocorrências é superior em estradas espanholas mas, no passado mês de Junho, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) comunicou a morte de um macho com cerca de um ano de idade na zona de Mértola, no Baixo Alentejo. De acordo com o ICNF, Neco tinha sido libertado poucas horas antes no Vale do Guadiana, no âmbito do Iberlince. “Uma medida de prevenção importante é a conclusão de um mapa de risco no final deste ano”, adianta ainda Nuno Forner.

A Zero espera que o Ministério do Ambiente avalie “a adequação dos recursos financeiros disponíveis para responder aos objectivos previstos no PACLIP”, especialmente as verbas provenientes do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (POSEUR) – um instrumento financeiro que a associação ambientalista considera “pouco flexível e não apropriado para investimentos desta natureza”.

Texto editado por Ana Fernandes

