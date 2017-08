Ristovski já está confirmado em Alvalade, até final da época

Cristiano Piccini passará, a partir de hoje, a contar com concorrência mais feroz na luta por uma vaga na ala direita da defesa do Sporting. O clube de Alvalade anunciou nesta segunda-feira a chegada do macedónio Stefan Ristovski ao plantel, aumentando as opções ao dispor de Jorge Jesus para 2017-18.

Era uma das falhas identificadas no elenco "leonino" e o treinador já tinha confirmado que o nome de Ristovski era uma das possibilidades para reforçar a lateral direita. O negócio está feito e prevê o empréstimo do jogador, que tem contrato com os croatas do Rijeka, até ao final da temporada, ficando o Sporting com opção de compra do passe, que ultrapassará os 2,5 milhões de euros.

Stefan Ristovski, de 25 anos, tem feito a carreira essencialmente em clubes italianos de segundo plano, afirmando-se em pleno na Liga croata, na qual fez 86 jogos pelo Rijeka, com dois golos apontados. Este lateral direito, de vocação ofensiva, tem ainda 30 internacionalizações pela Macedónia e chega a Alvalade para colmatar a saída de Schelotto.

