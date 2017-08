Alberto Contador abandona o ciclismo após Volta a Espanha

O ciclista espanhol Alberto Contador (Trek–Segafredo) anunciou esta segunda-feira que vai deixar as bicicletas depois da Volta a Espanha, que se disputa entre 19 de Agosto e 10 de Setembro.

O anúncio foi feito por Contador, de 34 anos, num vídeo publicado nas suas contas oficiais nas redes sociais. “Digo-o feliz e não com pena. É uma decisão muito bem ponderada e não creio que haja melhor despedida na corrida de casa, no meu país”, disse o ciclista no vídeo.

Vencedor da Vuelta em 2008, 2012 e 2014, Contador acrescentou que estas serão “três semanas de sonho”, em que espera “desfrutar do carinho dos adeptos”.

Para além da prova espanhola, Contador tem também no currículo duas vitórias na Volta a França, em 2007 e 2009, e outras duas na Volta a Itália, em 2008 e 2015.

