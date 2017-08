Holanda consegue primeiro título europeu no futebol feminino

A selecção holandesa de futebol feminino conquistou neste domingo, em casa, o seu primeiro título de campeã europeia, ao impor-se por 4-2 à Dinamarca na final da competição, que marcou a estreia de Portugal em fases finais.

Num encontro disputado em Enschede, no estádio Twente, que opôs duas seleções que nunca tinham conquistado o título, a Dinamarca adiantou-se no marcador aos seis minutos, numa grande penalidade convertida por Nadia Nadim, que puniu uma falta cometida por Van der Gragt.

Aos 10 minutos, Viviane Miedema, que viria a bisar ao apontar o último golo da partida, repôs a igualdade, respondendo da melhor forma a um passe de Van de Sandem da direita.

Num encontro discutido a meio-campo e com as duas equipas a procurarem o golo, a Holanda deu a volta ao resultado aos 28 minutos, com um remate forte e colocado de Lieke Martens, que fez a bola entrar junto ao ângulo inferior esquerdo da baliza defendida por Stina Petersen.

Ainda antes do intervalo, aos 33 minutos, num bom lance de ataque, a dinamarquesa Pernille Harder fugiu ao fora de jogo, e com uma arrancada desde o seu meio-campo rematou rasteiro para o fundo da baliza, fechando o primeiro tempo com uma igualdade a dois golos.

Apenas seis minutos depois do início do segundo tempo, a Holanda voltou ao comando do marcador, com Sherida Spitse a converter um livre à entrada da área, que surpreendeu a guarda-redes dinamarquesa que, sem reagir, viu a bola entrar junto ao poste esquerdo da baliza.

A Holanda, sempre bastante apoiada pelo público, no encontro de futebol feminino com mais espectadores no país (28.182), poderia ter ampliado a vantagem, aos 62 minutos, mas a guarda-redes Petersen respondeu com uma defesa com o pé direito a um remate de Viviane Miedema, solta de marcação.

Aos 88 minutos, Sanne Troelsgaard poderia ter empatado a partida, mas rematou ligeiramente ao lado da baliza, tendo a Holanda, no minuto seguinte, “sentenciado” a partida com o segundo golo de Viviane Miedema na partida.

Num encontro que dominou, sobretudo no segundo tempo, a Holanda conquistou o seu primeiro título europeu feminino e pôs fim a hegemonia alemã, detentora de oito títulos, cinco dos quais conquistados consecutivamente desde 1997.

A 12.ª edição da competição, que começou a 16 de Julho, marcou a estreia de Portugal em fases finais de Europeus, com a selecção lusa a ser afastada na fase de grupos, depois de ter perdido por 2-0 com a Espanha, vencido a Escócia por 2-1, e sido derrotada pela Inglaterra por 2-1.

