Usain Bolt perde a final dos 100m na sua despedida das pistas

Usain Bolt perdeu, neste sábado, a final dos 100m dos Mundiais de atletismo, que se disputam em Londres, ficando atrás dos norte-americanos Justin Gatlin, que cumpriu a distância, 9,92s e de Christian Coleman (9,94s). Bolt foi um centésimo de segundo mais lento do que Coleman.

Justin Gatlin, com 35 anos, não partiu muito bem, mas recuperou na segunda metade da corrida, impondo-se na parte final. E mal se soube o resultado oficial, o público presente no estádio não conseguiu conter o seu desapontamento, brindando o norte-americano com uma assobiadela.

Quanto a Bolt, como é seu hábito, partiu muito mal, só que, ao contrário de outras ocasiões, o tricampeão olímpico dos 100m não foi capaz de compensar a sua má saída dos blocos de partida.

