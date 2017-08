Rui Vitória: “Fizemos dois golos na primeira parte e podíamos ter feito mais”

Rui Vitória, treinador do Benfica: “Estávamos preparados para o jogo e viemos fazer aquilo que queríamos, que era ganhar este troféu. A equipa foi forte desde o início do jogo, fizemos dois golos e podíamos ter feito mais.”

“Podíamos ter resolvido o jogo mais cedo, mas houve uma belíssima réplica da equipa do V. Guimarães. O adversário acreditou que podia empatar o jogo, mas sabíamos o que tínhamos de fazer.”

“As questões de transferências são resolvidas internamente. Agora queremos comemorar, dar os parabéns ao Luisão que fez algo histórico.”

Luisão, jogador do Benfica: “Foi uma noite maravilhosa e memorável para mim. Cheguei um jovem, com o pensamento de fazer história. Sou um privilegiado por conquistar tantos títulos num clube tão grande. Estou muito feliz por este 20.º título.”

Pedro Martins, treinador do V. Guimarães: “Houve alguns erros, fruto também de alguma inexperiência de um ou outro elemento. Erros que não podemos cometer a este nível.”

“Foi um grande jogo de futebol, com duas equipas a querer vencer. Fizemos uma segunda parte de grande nível, estávamos mais perto do 2-2 do que do 3-1, mas depois cometemos um erro.”

“Não tenho dúvidas que vamos fazer uma excelente época. Temos tido alguns problemas de ordem física. O mercado está aberto até dia 31. Tenho a certeza que vamos fazer uma grande época.”

