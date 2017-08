De Daniel Podence a Alfa Semedo, há muito talento a emergir

Ano após ano, com a chegada de Agosto, o filme repete-se. No corrupio da pré-época, entre estágios, jogos de preparação e an��ncios de reforços, os adeptos contam espingardas. No entanto, quando se avalia a competência dos novos trunfos, há sempre nomes que pela sua juventude figuram apenas na lista de prováveis actores secundários. A história, porém, mostra-nos que, ano após ano, são vários os jogadores que, de forma mais ou menos esperada, emergem para o estrelato. Escolhemos, por isso, os principais candidatos, nascidos depois de 1 de Janeiro de 1995, a serem figuras de destaque na I Liga 2017-18.

Se Gelson Martins, apesar de ter nascido em 1995, já é de outro “campeonato”, Daniel Podence é um dos que também dispensa apresentações, mas que ainda procura afirma-se no Sporting. A primeira metade de época de grande nível realizada no Moreirense valeu-lhe em Janeiro o regresso a Alvalade e, há cerca de um mês, o reconhecimento do seu trabalho chegou com o prémio “Revelação do Ano” na Gala Honoris Sporting. A pré-época confirmou que pode ser uma aposta regular de Jorge Jesus e o próximo diamante de Alcochete a ser polido. Outro sportinguista como muito talento é Bruno Fernandes, mas, apesar da sua inegável qualidade, a afirmação imediata apenas acontecerá se Adrien deixar os “leões”.

Do outro lado da Segunda Circular, há uma mão cheia de jovens promissores, mas se Alex Grimaldo já é uma certeza, para João Carvalho, Rúben Dias ou Diogo Gonçalves os caminhos de acesso à equipa principal ainda parecem sinuosos, há dois ex-jugoslavos com condições para marcarem uma posição forte. Com um talento raro, Zivkovic terá concorrência fortíssima, mas se Rui Vitória der oportunidades ao sérvio, o que nem sempre aconteceu na época passada, o “17” promete provocar estragos nos adversários. Mesmo prejudicado por uma lesão que o afastou na pré-época, Krovinovic chega à Luz com a reputação em alta pelo que fez em Vila do Conde. O croata terá que ser trabalhado no Seixal, mas tem atributos para ser uma peça importante para Vitória e um bom duplo de Pizzi.

Depois de vender as principais pérolas da formação (André Silva e Rúben Neves), o FC Porto tem em Otávio o expoente máximo da “geração 95”. Na ressaca de uma última época com altos e baixos, o brasileiro parece ter em Sérgio Conceição um aliado e terá mais oportunidade para brilhar jogando na zona central. Dalot e Rui Pedro terão que esperar um pouco mais.

O V. Guimarães tem uma mão cheia de promessas, como Xande Silva ou Hélder Ferreira, mas há dois jovens que podem dar muito que falar já nesta época: Raphinha e Estupiñán. O brasileiro é um dos indiscutíveis para Pedro Martins e já desperta a cobiça de muitos clubes, enquanto o colombiano, acabado de chegar, mostrou na pré-época que pode ser um o goleador que os vitorianos precisam. O rival minhoto dos vimaranenses tem um treinador habituado a trabalhar com jovens e isso pode ser uma excelente notícia para Neto ou Xadas, duas das grandes promessas do Sp. Braga. Após a “novela Benfica”, o guarda-redes André Moreira terá muitos holofotes apontados na sua direcção.

Frustrando as expectativas de muitos sportinguistas, será em Vila do Conde que Francisco Geraldes irá mostrar o seu saber, mas se o médio já provou que é uma mais-valia para qualquer treinador, o desconhecido Gabrielzinho terá que justificar os 800 mil euros pagos pelo Rio Ave para a sua contratação. Outro “leão” que viu Jesus fechar-lhe a porta, mas que pode brilhar nesta época é Matheus Pereira. O extremo rumou para Chaves, onde encontrará o treinador certo (Luís Castro) para potenciar as suas qualidades.

No Bessa, Miguel Leal, outro técnico competente, terá à sua disposição mais um jovem em quem o Sporting deposita esperanças: Leonardo Ruiz. Internacional sub-20 francês, Sparagna é candidato a ser uma das figuras do Boavista, enquanto Rochinha pode ser uma (agradável) surpresa.

Dez golos em 33 jogos fizeram de Emmanuel Boateng uma das figuras do Moreirense na época passada e a evolução do extremo ganês, de 21 anos, será acompanhada de perto por alguns “tubarões”. Outro jovem que promete brilhar em Moreira de Cónegos é Alfa Semedo. Com um porte físico impotente, o médio defensivo guineense, formado no Benfica, assinou em definitivo pelos minhotos, mas devido ao seu enorme potencial, os “encarnados” mantêm 50 por cento dos direitos económicos do atleta.

