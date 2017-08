Os rostos da Assembleia Constituinte

Diosdado Cabello

É o mais influente vice-presidente de Maduro e é considerado o “número dois” do regime. Enquanto tenente do Exército, Diosdado Cabello participou no golpe falhado de 1992, liderado por Hugo Chávez. Desde a instituição da Revolução Bolivariana, Cabello passou por vários cargos no Governo e presidiu a Assembleia Nacional durante cinco anos.

Delcy Rodríguez

A BBC descreve-a como “o rosto visível da Venezuela para o mundo”. É a nova presidente da Assembleia Constituinte. Nos últimos três anos, Delcy Rodríguez foi ministra da Comunicação e dos Negócios Estrangeiros. O seu pai era um destacado membro de um movimento de esquerda e foi assassinado pela polícia política em 1979.

Cilia Flores

A primeira-dama da Venezuela, ou na versão de Maduro a “primeira combatente”, teve sempre posições de destaque na estrutura institucional do chavismo. Como advogada defendeu os militares implicados no golpe falhado de 1992 e, mais tarde, chegou mesmo a procuradora-geral. Presidiu a Assembleia Nacional durante cinco anos, e foi acusada de nepotismo por ter empregado 30 familiares seus.

Aristóbulo Istúriz

É um veterano dos movimentos de esquerda e já era deputado antes da chegada ao poder de Chávez. Em 1993 foi eleito de forma supreendente como presidente da Câmara de Caracas. Chegou a vice-presidente em 2016.

