Europol envia postais de Verão a criminosos procurados. "Adoraríamos ter notícias tuas"

“A última vez que falámos foi há muito tempo e adoraríamos ter notícias tuas”; “Temos uma pequena surpresa para ti”; “A vida é muito melhor na doce França. Esperamos que regresses depressa”; "Estamos a tentar contactar-te mas nunca respondes”; “Querido Diego, as praias de Espanha sentem a tua falta”. Estas frases podiam constar de qualquer postal enviado por um familiar ou amigo a outro que está longe. Neste caso, são postais de Verão divulgados pela Europol. E cujos destinatários são os criminosos mais procurados da Europa.

No total, foram divulgados 21 postais que identificam os fugitivos e que pretendem ajudar as autoridades nacionais a encontrá-los.

“Ciao Marco, não sentes falta do sabor da cozinha italiana original, preparada com amor por alguém que te ama verdadeiramente? Regressa para as colinas de Itália banhadas pelo sol, para uma autêntica experiência (gastronómica) que nunca irás esquecer”. Este é uma das mensagens. No caso, destina-se ao italiano Marco Di Lauro, de 37 anos, que é procurado por homicídio, tráfico de droga e roubo.

Foto Eurpol

Para o croata Marko Nikolic de 53 anos e que é procurado por homicídio agravado: “Caro Marko, as águas do Adriático sentem a tua falta. Anda velejar connosco numa viagem que nunca irás esquecer!”.

Em comunicado, a Europol explica que os “destinos de férias são um esconderijo popular para criminosos a monte”. “Quanto mais vistos sejam os postais, melhores são as hipóteses de a polícia localizar estes criminosos e colocá-los atrás das grades”. "Toda a gente merece um descanso no Verão. Mas vocês não", diz ainda o vídeo de divulgação da iniciativa, publicado na internet.

E é assim que no site da agência se disponibiliza os postais com a possibilidade de se clicar em cada um deles para se obter mais informações sobre cada um dos criminosos procurados.

