Mulher morre ao cair de miradouro de Santa Luzia

Uma mulher de 42 anos morreu quarta-feira à noite após uma queda de cerca de dez metros de altura, de um miradouro para um terreno privado, no monte de Santa Luzia, Viana do Castelo, disse fonte policial.

De acordo com o segundo Comandante da PSP de Viana do Castelo, Raul Curva, "foi chamada a Polícia Judiciária para apurar as circunstâncias da morte da mulher, natural de Viana do Castelo".

O alerta aos bombeiros municipais foi dado cerca das 22h59, que enviaram para o local uma viatura e quatro operacionais. Uma ambulância dos bombeiros voluntários e a Viatura de Emergência Médica, estacionada no hospital de Santa Luzia, naquela cidade, também participaram nas operações de reanimação mas sem sucesso.

