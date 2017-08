Mónaco inicia defesa do título com vitória sobre o Toulouse

O Mónaco venceu esta sexta-feira o Toulouse, por 3-2, no jogo inaugural da Liga francesa, iniciando assim a defesa do título de campeão da melhor forma, com duas assistências de Moutinho para o primeiro e último golos.

PUB

A equipa monegasca, orientada por Leonardo Jardim, teve que recuperar duas vezes de uma desvantagem de um golo, com Jemerson (28') a estabelecer a igualdade (1-1) após o golo inaugural de Zinedine Machach (6') e Radamel Falcao a impor-se e a corrigir nova desvantagem, assinando o 2-2 cinco minutos depois de o Toulouse ter marcado por Andy Delort (53').

A vitória surgiria na sequência de um livre de João Moutinho, com Kamil Glick (70'), outro defesa central, a saltar e a iludir o guarda-redes do Toulouse, ficando a dúvida sobre se a bola não terá entrado directamente, embora o golo tenha sido atribuído ao internacional polaco.

PUB

O jovem avançado Kylian Mbappé saiu, lesionado, cinco minutos depois do golo que selou a primeira vitória dos campeões franceses.

PUB

PUB