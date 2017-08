Mo Farah repetiu "em casa" a proeza nos 10.000m

Foi a despedida perfeita para um atleta que também anda perto da perfeição. Mo Farah disse adeus aos 10.000 metros em Campeonatos do Mundo com um triunfo, o terceiro consecutivo à escala global. Sagrando-se tricampeão "em casa", em Londres, perante o seu público, o britânico elevou para 10 os triunfos seguidos entre as suas provas de eleição, os 5000m e os 10.000m.

Juntamente com Usain Bolt, Mo Farah já tinha anunciado que estes Mundiais serão os últimos da sua carreira na pista. A partir de agora, o fundista irá voltar as atenções para a maratona e tinha na capital inglesa o palco perfeito para a última demonstração de força, aos 34 anos. Numa prova equilibrada até aos últimos metros, Farah fez valer a sua proverbial ponta final para se impor em 26m49, 51s, a melhor marca do ano.

