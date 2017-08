Damien Gaudin vence prólogo da Volta em Lisboa

O francês Damien Gaudin, da Armée de Terre, venceu esta sexta-feira o prólogo de 5,4 quilómetros, em Lisboa, que cumpriu em 6m24s, partindo assim de amarelo no arranque da 79.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta.

Gaudin bateu o campeão português de contra-relógio Domingos Gonçalves, do Boavista, por pouco mais que um segundo, num crono em que Alejandro Marque (Sporting-Tavira) fechou o pódio, a quase quatro segundos do primeiro.

Gustavo Veloso, apontado como favorito à vitória final, foi 12.º no prólogo, tendo perdido mais de 13 segundos para o francês, conseguindo, apesar de tudo, o melhor tempo entre os ciclistas da W52-FC Porto, que viu Rui Vinhas, vencedor da última edição, fechar o dia com o 77.º tempo, a praticamente 37 segundos do primeiro.

